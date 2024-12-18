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Moritanya, Sudan Krizine Çözüm İçin Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Moritanya, 18 Aralık'ta BM'nin talebiyle Sudan'daki krize çözüm bulmak amacıyla uluslararası istişare toplantısına ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 00:56
Moritanya, Sudan Krizine Çözüm İçin Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Moritanya'dan Sudan'a Barış İçin Önemli Adım

Moritanya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen uluslararası bir istişare toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu toplantı, Sudan'da barışın tesis edilmesi amacıyla 18 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ile görüşerek toplantının detaylarını değerlendirdi. Görüşmede, özellikle insani alanlardaki sorunların çözümüne yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Sudan'daki Savaşın Arka Planı

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalarla sarsılmakta. Askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıkların neden olduğu bu savaş, birçok çözüm girişimini sonuçsuz bıraktı.

BM verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 3 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti. Ayrıca, 9 milyona yakın kişi yerinden edilerek zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermekte. Ülkede 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma ihtiyaç duymakta.

Bu toplantının, Sudan'daki krizin çözümüne yönelik önemli bir adım olacağı umut ediliyor.

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