Morityus'ta Muhalefet Genel Seçimleri Kazandı: İktidar Sandalyeleri Kaybetti

Morityus'ta muhalefet, 10 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerde zaferini ilan etti. Hint Okyanusu'ndaki bu ada devleti, genel seçimlerdeki sonuçları önceki gün açıklamaya başladı.

Kesin olmayan verilere göre, Başbakan Pravind Jugnauth başkanlığındaki mevcut iktidar, Morityus İttifakı olarak bilinen partisiyle parlamentodaki 62 sandalyeden hiçbirini kazanamadı. Bu durum, muhalefetteki Değişim İttifakı Koalisyonu'nun tüm sandalyeleri alarak güçlü bir dönüş yaptığı anlamına geliyor.

Resmi seçim sonuçları henüz açıklanmadan önce, Başbakan Jugnauth yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. Morityus, 1968 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandığından beri yapılan 12. seçimde, 1 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti.

Başbakanlık görevini 2017'den bu yana yürütmekte olan Jugnauth, 5 yıllık bir dönem daha devam etmek istemişti. Ancak seçim sürecinde hükümeti, siyasetçiler ve iş insanlarının ses kayıtlarının internete sızması nedeniyle büyük bir yolsuzluk suçlaması ile sarsıldı.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Morityus'taki bu gelişme, ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.