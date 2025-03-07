Morkomedyen, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Seyircilerle Buluşacak

Hayatın içinden birçok farklı konuyu eğlenceli bir şekilde ele alan Morkomedyen stand-up gösterisi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel seyirci karşısına çıkıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının Morkomedyen olarak tanıdığı, "Burçlar Tımarhanesi" tiplemeleriyle beğeni kazanan oyuncu Murat Genç, 27 Mart'ta Biletinial Torium Sahne'de olacak. Gösterisinin biletleri, Biletinial üzerinden edinilebilir.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni, video içerik üreticisi, oyuncu ve senarist olan Morkomedyen lakaplı Murat Genç, Instagram ve YouTube'da geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Sosyal medyanın yanı sıra pek çok dizide de rol alan Genç, "Avrupa Avrupa", "Güzel Çirkin", "Arka Sokaklar", "Yalan Dünya", "Umutsuz Ev Kadınları" ve "Ekip Bir" projelerinde yer aldı.