DOLAR
35,88 0,08%
EURO
37,3 0,21%
ALTIN
3.288,05 0,52%
BITCOIN
3.497.032,49 0,05%

Moskova Bölgesinde Hafif Motorlu Uçak Düştü: 2 Ölü

Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:33
Moskova Bölgesinde Hafif Motorlu Uçak Düştü: 2 Ölü

Moskova Bölgesinde Uçak Kazası

Rusya'nın Moskova bölgesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hafif motorlu uçak eğitim esnasında Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü. Kaza ile ilgili olarak henüz net bir sebep belirlenemedi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerinde herhangi bir yıkım meydana gelmezken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Kazanın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için soruşturma başlatılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
İzmir'de 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
3
AB'den Trump'a Cevap: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçasıdır
4
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitime Dev Yatırım: 1241 Yeni Okul ve 19 Bin Derslik
6
HSK'dan 985 Hakim ve Savcı Ataması Resmi Gazete'de Yayınlandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asrın Birlikteliğine Katkı Sağlayanlara Plaket Verdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış