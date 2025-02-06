Moskova Bölgesinde Hafif Motorlu Uçak Düştü: 2 Ölü

Moskova Bölgesinde Uçak Kazası

Rusya'nın Moskova bölgesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hafif motorlu uçak eğitim esnasında Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü. Kaza ile ilgili olarak henüz net bir sebep belirlenemedi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerinde herhangi bir yıkım meydana gelmezken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Kazanın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için soruşturma başlatılmıştır.