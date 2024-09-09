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Moskova Bölgesinde Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Moskova'da hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:36
Moskova Bölgesinde Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Moskova Bölgesinde Uçak Kazası

Rusya'nın başkenti Moskova'nın çevresinde meydana gelen üzücü bir olayda, hafif motorlu bir uçak düştü ve iki pilot hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yerel haber kaynaklarına göre, çift motorlu amfibiyen tipi uçak olan "Aleks-251", eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesindeki Vatulino Havaalanı yakınlarında düşüş yaşadı. Uçağın neden düştüğüne dair henüz net bir bilgi bulunmamakta. Kazanın Sonuçları

İlk belirlemeler, kazanın iki pilotun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığını gösteriyor. Olayın ardından ilgili makamlar tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu trajik olay, havacılık güvenliği konularında yeniden tartışmalara yol açabilir ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapılmaktadır.

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