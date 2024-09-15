Moskova’da 53. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı Gerçekleştirildi

Moskova'da 53. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı gerçekleşti. Bu önemli etkinlikte, medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Etkinliğe Katılan İsimler

Toplantı, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe, OANA Genel Sekreteri Zaman Rezakhani, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve diğer OANA üyesi medya kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

Anadolu Ajansı Temsilciliği

Anadolu Ajansı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de etkinliğe katılarak, OANA üyesi medya kuruluşları yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, Asya-Pasifik bölgesindeki medya işbirliklerinin güçlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sundu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı düzenlendi. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı düzenlendi. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı düzenlendi. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı düzenlendi. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı düzenlendi. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.