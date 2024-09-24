Moskova'da Anma Töreni: TBMM Başkanı Kurtulmuş Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da Anıtı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi bir ziyaret için Moskova'ya gitti. Ziyareti kapsamında, Kremlin duvarındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bölgesel İlişkiler için Anlamlı Bir Ziyaret

Kurtulmuş'a TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de eşlik etti.

Çelenk Töreni

Moskova'daki ziyaretin ilk durağı olan anıt önünde, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov tarafından karşılanan heyet, saygı duruşunda bulundu. Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelengi anıta bıraktı.

Kültürel Ziyaretin Ardından

TBMM başkanı ve beraberindeki parlamenterler, ardından Moskova Kremlin Müzesi Devlet Tarih ve Kültür Müzesi'ni ziyaret ederek kültürel etkileşimlerini artırmayı hedefledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.