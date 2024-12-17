Moskova'da Apartman Patlamasında Rus Komutan Hayatını Kaybetti

Moskova'da Şok Edici Patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan bir patlama, büyük yankı uyandırdı. Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde gerçekleşen olayda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamanın el yapımı bir patlayıcıdan kaynaklandığını açıkladı. Olay, güvenlik güçleri tarafından derhal araştırılmaya başlandı. Soruşturmanın detayları ve patlamanın arka planı hakkında henüz bir bilgi verilmiş değil.

Yaşanan bu trajik olay, Moskova'nın güvenlik durumu ve potansiyel tehditlere ilişkin kaygıları bir kez daha gündeme getirdi. Rusya'nın bu konudaki tepkileri ve soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.