Moskova'da Askeri Araçta Patlama: İki Yaralı

Moskova’da Askeri Araçta Patlama Oluştu

Rusya’nın başkenti Moskova’da sabah saatlerinde bir park halindeki otomobilde patlama gerçekleşti. Olayda, Ukrayna’da özel askeri operasyona katıldığı belirtilen Andrey Torgaşov ve eşinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Patlama sırasında Torgaşov ve eşi, park halindeki araçlarına biniyorlardı. Olay sonucunda ikili hastaneye kaldırılırken, çevredeki diğer bazı araçlar da hasar gördü.

Resmi Açıklama ve Soruşturma

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, olayın sebebinin arabaya monte edilmiş belirsiz bir nesnenin patlatılması olduğunu duyurdu. Volk, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Moskova’daki bu olay, askeri personelin hedef alındığı yönündeki endişeleri artırırken, olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.