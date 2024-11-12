Moskova'da BDT Ülkeleri Savunma Bakanları Toplandı

Moskova'da BDT Ülkeleri Savunma Bakanları Toplantısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve BDT ülkelerinin bakanlık yetkilileri katıldı.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Belousov, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Batı, hegemonik rolünü sürdürmeye çalışarak bölgesel istikrarı baltalama girişiminde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çok Kutuplu Düzen ve Barışçıl Çözümler

Belousov, çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasından yana olduklarını belirterek, meselelerin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. BDT ülkeleriyle savunma alanındaki işbirliğine özel bir önem verdiklerini ifade etti.

Ortak Askeri Sistemlerin İyileştirilmesi

Toplantıda, BDT ülkeleri arasında ortak askeri sistemlerin iyileştirilmesi ve Avrasya bölgesinde istikrarın korunması amacıyla çeşitli ülke ve kuruluşlarla etkileşimi güçlendirme konularında mutabık kalındı.

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