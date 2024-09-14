Moskova'da BRICS Medya Zirvesi Başladı

Moskova'da BRICS Medya Zirvesi Gerçekleşti

Rusya’nın başkenti Moskova’da, TASS haber ajansı tarafından düzenlenen BRICS Medya Zirvesi, uluslararası medya kuruluşlarından gelen katılımcılarla başladı. Zirve, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve katılımcılar arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Bella Çerkesova gibi isimler de yer alıyor.

Medya İşbirliği Vurgusu

AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA) Genel Başkanı Muhammed bin Abdurabbu el-Yami gibi önemli isimlerin katıldığı zirvede, “BRICS Ailesi” adlı fotoğraf sergisi açıldı. Zirvenin moderatörlüğünü üstlenen TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, etkinliğin açılışında bazı önemli konulara değindi.

Lavrov’dan Önemli Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirveye görüntülü mesaj göndererek BRICS’in çok taraflı işbirliği mekanizması olduğuna dikkat çekti. Lavrov, "Farklı medeniyetleri temsil eden ülkelerle uzun yıllara dayanan verimli etkileşim mevcuttur" diyerek, BRICS'in eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandığını ifade etti.

Karmaşık Sorunlara Çözüm Sunma

Bakan Yardımcısı Ryabkov, BRICS’in genel işbirliğinin küresel siyasetteki karmaşık sorunların çözümünde önemli rol oynadığını dile getirdi. Öte yandan, Zaharova, bazı Rus medya kuruluşlarına yönelik yaptırımlara da değindi.

Medyada Artan İhtiyaçlar

UNA Genel Başkanı Yami, BRICS medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin gün geçtikçe arttığını vurguladı ve özellikle Filistin krizi gibi meselelerin çözümü için BRICS ülkelerinin daha aktif olmasını talep etti.

BRICS’in Tarihçesi

2006 yılında kurulan BRICS, 2010’da Güney Afrika'nın katılımıyla genişleyerek çok uluslu bir yapı haline gelmiştir. Şu anda yaklaşık 30 ülke daha BRICS’e katılmak için başvuru sürecindedir.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi başladı. Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (sağda) da katıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus haber ajansı TASS'ın organize ettiği BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde başladı.