Moskova'da Çok Katlı Binada Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Moskova'da Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, çok katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlama, Moskova'nın kuzeybatısındaki bölgede gerçekleşti.

Olay sonuçlarına göre, patlamada 2 kişi ölü olarak tespit edildi, 3 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında, binanın güvenlik görevlisi ile Donbas'ta gönüllü taburun kurucusu ve Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan da yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve olayın kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Ayrıca, Sarkisyan'ın Ukrayna'da aranan şahıslar listesinde yer aldığı da bildirildi.

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Yetkililer, olayın sebebini ve daha fazla detayları araştırmaya devam ediyor. Kamunun güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.