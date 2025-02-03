DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,69%
ALTIN
3.242,89 -0,54%
BITCOIN
3.421.319,53 2,84%

Moskova'da Çok Katlı Binada Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Moskova'daki patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:27
Moskova'da Çok Katlı Binada Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Moskova'da Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, çok katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlama, Moskova'nın kuzeybatısındaki bölgede gerçekleşti.

Olay sonuçlarına göre, patlamada 2 kişi ölü olarak tespit edildi, 3 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında, binanın güvenlik görevlisi ile Donbas'ta gönüllü taburun kurucusu ve Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan da yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve olayın kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Ayrıca, Sarkisyan'ın Ukrayna'da aranan şahıslar listesinde yer aldığı da bildirildi.

Detaylar Bekleniyor

Yetkililer, olayın sebebini ve daha fazla detayları araştırmaya devam ediyor. Kamunun güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Kuşatmayı Sürdürüyor
5
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
6
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
7
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!