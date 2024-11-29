Moskova'da Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlendi

Moskova'da Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü Etkinliği

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri temsilcileri ile çok sayıda Filistin ve Rus vatandaşı etkinlikte bir araya geldi.

Katılımcılar, Filistin bayraklarıyla etkinliğe gelirken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bıraktı ve Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attılar.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Filistin halkı Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da acılar çekiyor. Topraklarımızda dimdik duracağız, hakikate ve Filistin'e sadık kalacağız" dedi. Nofal, ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine de dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin: Barış İçin Adil Çözüm Zorunlu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Gazze'de yaşananları endişeyle izlediklerini ifade ederek, "Filistin sorunu adaletli şekilde çözülmeden Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanamaz" dedi. Pankin, Gazze'de acıyı sonlandırmak ve işgal altındaki topraklarda uygun yaşam koşulları sağlamak için uluslararası girişimlere destek verdiklerini belirtti.

Pankin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektubu da okudu. Putin, mektubunda Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı bir çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı ve "Başkentinin Doğu Kudüs olduğu, 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti kurulması gerekmektedir" dedi.

Putin, ayrıca, Filistin halkının zorluklarla karşılaştığı bu dönemde desteklenmesine duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.