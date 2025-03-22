Moskova'da Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna geçen yıl düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Tören, saldırının yıl dönümünde, anıtın açılışı vesilesiyle gerçekleştirildi.

Crocus City Hall'un önünde düzenlenen anma törenine, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ve konser salonunun sahibi iş adamı Araz Agalarov ile birlikte yüzlerce kişi katıldı. Törende, ölenlerin anısına özel bir ayin düzenlendi ve lahde çiçek bırakıldı.

Vali Vorobyov, törende yaptığı konuşmada, bir yıl önce yaşanan "korkunç" trajedinin hatırlatıldığını belirterek, "Milyonlarca insan bu zulme, insanlık dışı muameleye ve korkunç suça tanık oldu. Buraya gelen insanlar, vahşet ve barbarlıkla karşı karşıya kaldı." dedi.

Terör Saldırısının Arka Planı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, terör saldırısının "dost olmayan" ülkelerin istihbaratı tarafından organize edildiği ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen şüpheli 19 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve Orta Asya ülkelerinden 6 kişi hakkında gıyaben tutuklama kararı alındığı bildirildi. Bu kişiler arananlar listesine dahil edildi.

Moskova'daki Korkunç Saldırı

Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024'te silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında, sosyal medyada saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtığı görüntüler paylaşıldı. Saldırıda 145 kişi yaşamını yitirmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştır.