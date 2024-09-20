Moskova'da Türk Bulguru Tanıtım Etkinliği

Türk Bulguru, Moskova’da Tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova’da, Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden bulgurun tanıtımı için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) himayesinde organize edilen bu etkinlik, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirildi.

Etkinlikte Kimler Yer Aldı?

Etkinlikte Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanında uzman Rus davetliler ve diğer konuklar yer aldı.

Ünlü Aşçıdan Lezzetli Örnekler

Etkinlikte ünlü aşçı Arda Türkmen’in bulgur ile hazırladığı çeşitli yemekler katılımcılara ikram edildi. Büyükelçi Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik, ticaret hacmimizi artırma hedeflerimizin bir parçası olarak son derece önemli." ifadelerini kullanarak, bulgurun Türk mutfağındaki önemine vurgu yaptı.

Bulgurun Sağlık Faydaları

Bilgiç, bulgurun besin değeri yönünden zengin olduğunu ve sağlıklı bir gıda seçeneği sunduğunu ifade etti. "Rus dostlarımız, bulguru daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar, böylece ikili ticaretimizi de artırmış olacağız." dedi.

12 Bin Yıllık Tarih

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, bulgurun binlerce yıllık geçmişine dikkat çekerek, "Bulgur, Türk mutfak kültürünün temel taşlarından biridir. Endüstriyel olarak bulguru ilk üreten ülke Türkiye’dir ve bugün hem üretimde hem de ihracatta dünya lideriyiz." açıklamasında bulundu.

Dünya Bulgur Günü Hedefi

Memiş, Türk bulgurunu Rus halkına tanıtmak ve restoran menülerine dâhil etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. "2025 yılı hasat döneminde Dünya Bulgur Günü'nü ilan etmeyi hedefliyoruz." dedi.

İhracatta 34 Milyar Dolar Hedefi

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gıda sektöründe toplam 34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Bulgur, sağlıklı bir besin kaynağıdır ve bu özellikleri ile dünyanın her köşesinde biliniyor." şeklinde konuştu.

Aşçı Arda Türkmen'in Vurgusu

Arda Türkmen, bulgurun her evde mutlaka bulunan önemli bir gıda maddesi olduğunu belirterek, "Bulgur ile yapılabilecek yemeklerin çeşitliliği sonsuzdur" dedi.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu. Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağ 2) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.