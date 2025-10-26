Moskova'da Türk Toplumu Cumhuriyet'in 102. Yılını Kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk toplumu bir araya geldi. Etkinlik, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) tarafından Sokolniki Parkı’ndaki bir salonda düzenlendi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, RTİB yönetim kurulu ve üye iş insanları, çeşitli Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Moskova’da yaşayan Türk vatandaşları ile Rus davetliler katıldı.

Program boyunca Türk ve Rus halk dansı gösterileri sunuldu, piyano konseri verildi ve Cumhuriyet Bayramı’na ait şiirler okundu. Etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç sponsor firmalara plaket takdim etti.

Bilgiç'in Konuşması

Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuşmasında Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerin anıldığını belirtti. Bilgiç, 102 yıllık süreçte ülkenin pek çok alanda kaydettiği gelişmeyi vurguladı.

Bilgiç, ekonomik ve eğitimsel verilerle Türkiye’nin değişimini şu sözlerle aktardı: “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda okur yazarlık oranı yaklaşık yüzde 10 civarındaydı, şimdi yüzde 97. Türkiye’de orta öğretim kurumu sayısı yaklaşık 60 idi, bugün 12 buçuk milyon öğrencimiz orta öğretimde eğitim görüyor. Kişi başına milli gelir bugünün rakamlarıyla yaklaşık 50 dolar civarındaydı, şimdi yaklaşık 16 bin dolar civarında.”

Ayrıca Bilgiç, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Türk-Rus ilişkilerine değinerek, “Cumhuriyetimizin kurulmasında Rus dostlarımızın bize önemli bir katkısı oldu. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Sovyetler Birliği'nin bu katkısı olmasaydı belki bizim açımızdan bu süreç çok daha zor geçerdi.” şeklinde konuştu.

RTİB Başkanı Acay'ın Mesajı

RTİB Başkanı Erdem Acay ise Rusya’daki iş insanları topluluğu olarak Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla işlerini büyütmeye ve iki ülkenin iş hacmini zorluklara rağmen artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Acay konuşmasında, “Her ne kadar dünyada ve bu coğrafyada belirli zorluklar olsa da pek çok güzel iş yapılacağına canı gönülden inanıyoruz. Türk iş insanlarımız da bu çabalarıyla Türkiye ve Rusya ilişkilerine katkı sağlıyor.” mesajını verdi.

