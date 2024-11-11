Moskova'da Türkiye'nin Turizm Destinasyonu Tanıtıldı

Moskova’da Türkiye Tanıtım Etkinliği

Rusya'da, Türkiye'nin çekici turizm destinasyonlarına yönelik kapsamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Başkent Moskova'daki prestijli bir otelde düzenlenen toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından organize edildi.

Katılımcılar ve Sunumlar

Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rus turizm acenteleri yöneticileri, Türkiye'den gelen otelciler ile turizm sektörü çalışanları katıldı. Ayrıca, Moskova Yunus Emre Enstitüsü de programda bir tanıtım masası açarak Türkiye’nin kültürel zenginliklerini sergiledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, toplantıda Türkiye'deki turizm destinasyonlarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Turizm İlişkileri ve Hedefler

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü ilişkilerin önemli bir ayağının turizm olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 6 milyondan fazla Rus turist'in Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu yıl bu rakamın 6,7 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Bilgiç, önümüzdeki yıl bu sayının daha da artması için ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca, Türkiye'nin her ilinin ve bölgesinin turistler için farklı cazibe unsurları taşıdığını söyleyen Bilgiç, Rus vatandaşların bilmediği destinasyonların da gündeme getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Turistlerin güvenlik ve sağlıklarının kendileri için öncelikli olduğunu, bu konulara Türk devleti olarak azami özen gösterdiklerini vurguladı. Bilgiç, seyahat acentelerinin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.