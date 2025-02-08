Moskova'da Yangın: 10 Yaralı ve Çok Sayıda Kurtarma

Moskova'da Yangın Alarmı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada meydana gelen yangında 10 kadar kişi yaralandı. Yangının nedenine ilişkin detaylar ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler ise Acil Durumlar Bakanlığı'ndan geldi.

Yangın Detayları

Moskova'nın doğusunda bulunan bir binada çıkan yangın, 300 metrekarelik bir alana yayıldı. Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Yangın sonucunda binada yaklaşık 90 kişi güvenle kurtarıldı, ancak aralarında bulunmalarından dolayı 10 kadar kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Yangının Sebebi

Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu bildiriliyor. Olayın soruşturulması için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.