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Moskova'daki Bombalı Saldırıyla İlgili Şüpheli Türkiye'den İade Edildi

Rusya, bombalı saldırıya karışan Yevgeniy Serebryakov'u Türkiye'den geri aldı. Şüphelinin sorgu detayları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:01
Moskova'daki Bombalı Saldırıyla İlgili Şüpheli Türkiye'den İade Edildi

Moskova'daki Bombalı Saldırı Şüphelisi İade Edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'nın kuzeyinde bir araca düzenlenen bombalı saldırıya karıştığı iddia edilen Yevgeniy Serebryakov'un Türkiye'den geri gönderildiğini açıkladı.

Tutuklama ve İade Süreci

FSB'nin resmi açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin özel servisleri ve güvenlik güçlerinin katkısıyla, Serebryakov'un Bodrum'da yakalandığı belirtildi. İlgili çalışmaların Rusya İçişleri Bakanlığı ile koordine bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Moskova'nın kuzeyinde 24 Temmuz 2024 tarihinde bir arıza patlamasında rol oynayan 1995 doğumlu Yevgeniy Serebryakov, 26 Temmuz 2024 tarihinde Rusya'ya iade edildi" denildi.

Sorgudan İlk Detaylar

Şüphelinin sorgusunun yer aldığı bir video paylaşılırken, Serebryakov'un ilk ifadesi dikkat çekti. "Şubat 2023'te Ukrayna istihbaratıyla işbirliği yapmak için temasa geçtim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olayın Arka Planı

24 Temmuz 2024 tarihinde Moskova'da, park halindeki bir aracın patlaması sonucu bir Rus askeri yaralanmıştı. Olayın ardından yapılan araştırmalar, Serebryakov'un söz konusu patlamaya karıştığını gösterdi ve kendisinin Bodrum'a kaçarak buradan uçakla Moskova'ya gitmiş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Koordinasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT, Göç İdaresi, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliğiyle Serebryakov'un Bodrum'da yakalandığını duyurdu.

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