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Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Moskova'da çok katlı bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:58
Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen üzücü bir olayda, çok katlı bir binada patlama gerçekleşti. Bu korkunç olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, patlama Moskova'nın kuzeybatısında yer alan bir binada meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilk bulgular patlayıcı maddenin binada bulunan asansöre yerleştirildiğini ve böylece cinayete teşebbüs edildiğini gösterdi.

Yetkililer, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Patlamanın sebebi ve failin tespiti için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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