Moskova'daki Patlama ve Gözaltı Gelişmeleri

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen ve Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov’un yaşamını yitirmesine neden olan patlamaya ilişkin gelişmeler devam ediyor. Patlamayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ahmad Kurbanov adlı şüpheli, Moskova’daki Basmannıy Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Şüphelinin Tutuklanması

Kurbanov, patlamanın faili olmakla suçlanarak, mahkeme kararınca iki ay boyunca tutuklandı. Kremlin’den yapılan açıklamalara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev telefonda görüşerek, olayla ilgili gelişmeleri görüştüler.

Patlama Detayları

Olay, 17 Aralık günü sabah saatlerinde Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde gerçekleşti. Bu talihsiz olayda Kirillov ve yardımcısı Polikarpov hayatını kaybetmişti. Kurbanov ise 18 Aralık’ta düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kremlin'in Açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu patlamanın bir terör eylemi olduğunu ve direkt olarak Kiev yönetimi tarafından organize edildiğini iddia etti.