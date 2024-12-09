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Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde Bayrak Değişimi: Suriye Devrimi Bayrağı Gönde

Suriye, Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimi bayrağını devrim bayrağı ile değiştirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:14
Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde Bayrak Değişimi: Suriye Devrimi Bayrağı Gönde

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Tarihi Bayrak Değişimi

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliği, Baas rejiminin çöküşünün ardından, tarihinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Baas Rejimi Bayrağı İndirildi

61 yıl boyunca ülkeyi yöneten Baas rejiminin bayrağı, resmi olarak dün indirildi ve yerine Suriye devrimi bayrağı göndere çekildi.

Değişimin Sebepleri

Bu bayrak değişimi, Suriye'deki devrim hareketinin geldiği noktayı simgeliyor ve uluslararası alanda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Moskova'daki bu önemli gelişme, Anadolu Ajansı tarafından da geniş bir şekilde duyuruldu. Söz konusu değişimin, Suriye ve Rusya ilişkileri açısından anlamı büyük.

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