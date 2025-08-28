DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda Başladı — Uluslararası Katılım ve BRICS+ Zirvesi

Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda başladı; 65+ tasarımcı, Türkiye'den 10 tasarımcı yer alıyor. Etkinlik 2 Eylül'e, BRICS+ Moda Zirvesi 30 Ağustos'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:06
Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda Başladı — Uluslararası Katılım ve BRICS+ Zirvesi

Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda başladı

"Moskova Moda Haftası", yerli ve uluslararası markaların katılımıyla Zaryadye Parkı'nda kapılarını açtı. Etkinliğin 5'incisi, Moskova Belediyesinin desteği ve Moda Fonu organizasyonuyla düzenleniyor.

Hafta boyunca defileler, film gösterimleri, modayla ilgili seminerler ve konferanslar ile Rus ve yabancı tasarımcılar bir araya gelecek.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen 10 tasarımcının yeni koleksiyonları tanıtılacak; toplamda 65'ten fazla tasarımcının koleksiyonu sergilenecek.

Koleksiyonların hazırlanmasında Rusya'nın farklı şehirlerindeki fabrikalar, stüdyolar ve atölyeler rol alıyor. Organizasyonda 250'den fazla üretim tesisi ile 1500'den fazla terzi ve tasarımcı ve toplamda 2 binden fazla kişi görev yapıyor.

Moda Haftası, 2 Eylül'e kadar sürecek.

BRICS+ Moda Zirvesi Zaryadye'de

Moskova Moda Haftası'nın yanı sıra BRICS+ Moda Zirvesi'nin de 3'üncüsü Zaryadye Parkı'nda düzenleniyor. Etkinliğe Rusya, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 65 ülkeden tasarımcılar, girişimciler ve uzmanlar katılıyor.

Zirvede "Yerli Motifler" sergisi de yer alıyor; etkinlik 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi