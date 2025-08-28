Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda Başladı — Uluslararası Katılım ve BRICS+ Zirvesi

Moskova Moda Haftası Zaryadye Parkı'nda başladı

"Moskova Moda Haftası", yerli ve uluslararası markaların katılımıyla Zaryadye Parkı'nda kapılarını açtı. Etkinliğin 5'incisi, Moskova Belediyesinin desteği ve Moda Fonu organizasyonuyla düzenleniyor.

Hafta boyunca defileler, film gösterimleri, modayla ilgili seminerler ve konferanslar ile Rus ve yabancı tasarımcılar bir araya gelecek.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen 10 tasarımcının yeni koleksiyonları tanıtılacak; toplamda 65'ten fazla tasarımcının koleksiyonu sergilenecek.

Koleksiyonların hazırlanmasında Rusya'nın farklı şehirlerindeki fabrikalar, stüdyolar ve atölyeler rol alıyor. Organizasyonda 250'den fazla üretim tesisi ile 1500'den fazla terzi ve tasarımcı ve toplamda 2 binden fazla kişi görev yapıyor.

Moda Haftası, 2 Eylül'e kadar sürecek.

BRICS+ Moda Zirvesi Zaryadye'de

Moskova Moda Haftası'nın yanı sıra BRICS+ Moda Zirvesi'nin de 3'üncüsü Zaryadye Parkı'nda düzenleniyor. Etkinliğe Rusya, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 65 ülkeden tasarımcılar, girişimciler ve uzmanlar katılıyor.

Zirvede "Yerli Motifler" sergisi de yer alıyor; etkinlik 30 Ağustos'a kadar devam edecek.