Moskova Patriği Kirill: Rusya'da Müslümanlarla Hristiyanlar Arasında Anlaşmazlık Yok

Moskova Patriği Kirill’den Önemli Açıklamalar

Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri Moskova Patriği Kirill, Rusya’da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir anlaşmazlık olmadığını duyurdu. Kirill, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu sırasında AA muhabirine verdiği demeçte, ‘Bizim Müslümanlara düşman olmamız, onların da bize düşman olmaları için hiçbir sebep yok.’ ifadelerini kullandı.

İlişkilerin Sürdürülebilirliği

Patrik Kirill, son günlerde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ayrılık yaratma eğilimlerinin arttığını kabul etse de, Rusya’da bu iki dinin mensupları arasında sorun olmadığını vurguladı. Kirill, Rusya'nın deneyiminin dinler arası ilişkilerde önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

‘Rusya’da, Ortodoks Hristiyanlar ve Müslümanlar diplomatik görgü kurallarına değil, gerçeğe dayanarak kardeşlerdir.’ diyen Kirill, her iki dinin mensuplarının birlikte çalıştığını ve ortak değerler etrafında bir araya geldiğini ifade etti. ‘Birlikte Tanrı’ya inanıyoruz, birbirimizin değerlerine saygı duyuyoruz.’ sözleriyle Rusya'daki dinler arası birliğin önemine dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Kirill, ‘Farklı organizasyonlar aracılığıyla bir araya geliyoruz ve her şeyin yolunda gittiğini kesinlikle söyleyebilirim.’ şeklindeki ifadeleriyle, iki din arasındaki dayanışmanın altını çizdi.