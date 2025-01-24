DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Moskova'ya Yoğun İHA Saldırısı: Rusya 121 İHA'yı Düşürdü

Ukrayna'nın Moskova dahil 121 İHA ile düzenlediği saldırı girişimi, Rus hava savunması tarafından engellendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:46
Moskova'ya Yoğun İHA Saldırısı: Rusya 121 İHA'yı Düşürdü

Ukrayna, Moskova'ya 121 İHA ile Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova'yı da kapsayan bölgelerine gece boyunca 121 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, yapılan açıklamada, bu saldırıların Rus hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini belirtti. Saldırı sırasında toplam 121 İHA'nın yok edildiği ve bu araçların kritik bir şekilde farklı bölgelerde düşürüldüğü vurgulandı.

Vurulan İHA'lar ve Etkileri

Yıkılan İHA'ların dağılımı şöyle: 37'si Bryansk, 20'si Ryazan, 17'si Kursk, 17'si Saratov, 7'si Rostov, 6'sı Moskova, 6'sı Belgorod, 3'ü Voronej, 2'si Tula, 2'si Orlov, 2'si Lipetsk, 1'i Moskova şehrinde ve 1'i de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldü.

Özellikle Ryazan bölgesi yönetimi, vurulan İHA parçalarının bir fabrikada yangın çıkmasına yol açtığını ve bazı binaların hasar gördüğünü bildirdi. Ancak bu olayda herhangi bir yaralı ya da ölü olmadığı belirtildi.

Havaalanları Uçuşa Kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da saldırılar nedeniyle Kazan, Nijnekamsk, Penza, Samara ve Saratov kentlerindeki havaalanlarında uçuşların güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bu İHA saldırısının, savaşın başlamasından bu yana en yoğun olanı olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
İstanbul'da El Kaide Üyeliğinden Hükümlü 2 Kişi Yakalandı
4
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
5
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
7
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği