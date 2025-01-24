Moskova'ya Yoğun İHA Saldırısı: Rusya 121 İHA'yı Düşürdü

Ukrayna, Moskova'ya 121 İHA ile Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova'yı da kapsayan bölgelerine gece boyunca 121 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, yapılan açıklamada, bu saldırıların Rus hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini belirtti. Saldırı sırasında toplam 121 İHA'nın yok edildiği ve bu araçların kritik bir şekilde farklı bölgelerde düşürüldüğü vurgulandı.

Vurulan İHA'lar ve Etkileri

Yıkılan İHA'ların dağılımı şöyle: 37'si Bryansk, 20'si Ryazan, 17'si Kursk, 17'si Saratov, 7'si Rostov, 6'sı Moskova, 6'sı Belgorod, 3'ü Voronej, 2'si Tula, 2'si Orlov, 2'si Lipetsk, 1'i Moskova şehrinde ve 1'i de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldü.

Özellikle Ryazan bölgesi yönetimi, vurulan İHA parçalarının bir fabrikada yangın çıkmasına yol açtığını ve bazı binaların hasar gördüğünü bildirdi. Ancak bu olayda herhangi bir yaralı ya da ölü olmadığı belirtildi.

Havaalanları Uçuşa Kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da saldırılar nedeniyle Kazan, Nijnekamsk, Penza, Samara ve Saratov kentlerindeki havaalanlarında uçuşların güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bu İHA saldırısının, savaşın başlamasından bu yana en yoğun olanı olduğu ifade edildi.