MOSSAD'a Casusluk İddiası: 20 Sanığın Duruşması Yarına Ertelendi

MOSSAD'a Casusluk İddiası: Duruşma Ertelendi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen 20 sanığın duruşması, ilk seansta yarına ertelendi. Sanıkların, Hamas bağlantılı Filistin vatandaşlarına yönelik gizli bilgileri ele geçirdiği ve bu bilgileri MOSSAD'ın Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştığı öne sürülüyor.

Bazı Sanıkların Savunmalarında Dikkat Çeken Noktalar

Mahkeme duruşmasına, 15'i tutuklu olmak üzere toplam 19 sanık ve avukatları katıldı. Duruşma sırasında sanıklara ait bazı savunmalar dikkat çekti. Tutuklu sanık Amal Sallamı Ep Sıala, gelen taleplerin masumane olduğunu savunarak, MOSSAD ile bir bağlantısının olmadığını ifade etti. Özellikle, bir emlak videosu için yardım istediklerini ve videonun yanlışlıkla çekildiğini öne sürdü.

Diğer bir tutuklu sanık Kadir Aydın ise, yabancı numaralardan gelen aramalara karşı engellemeler yapmış olmasına rağmen 11 ay süresince tutuklu kaldığını vurguladı. Aydın, Filistin meselesine duyduğu hassasiyetle çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Sanıklardan Khaleel Ibrahım Younuz Basheer, gönderdiği kira dekontlarının ev sahibine ait olduğunu savunarak, herhangi bir casusluk faaliyetinde bulunmadığını ifade etti. Ancak mahkeme başkanının sorularına karşı verdiği yanıtlar tartışmalara sebep oldu.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların, İsrail istihbaratına çalıştıkları ve Filistin vatandaşlarına ilişkin gizli bilgileri sağladıkları belirtiliyor. Suçlamalar arasında “uluslararası casusluk” ve “siyasal veya askeri casusluk” yer alıyor. Sanıkların bu faaliyetler karşılığında kripto para ve benzeri yollarla ödeme aldıkları ifade ediliyor.

Bu davada yer alan sanıkların, 18 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Mahkeme, savunması alınmayan iki sanık ile avukatların beyanlarını incelemek için duruşmayı yarına ertelerken, bu olay Türkiye'deki casusluk faaliyetleriyle ilgili önemli bir dava olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.