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MOSSAD'a Casusluk İddiasıyla 20 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

İsrail'in istihbarat faaliyetleri nedeniyle yargılanan 20 sanık, 45 yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya. Duruşma detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:38
MOSSAD'a Casusluk İddiasıyla 20 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

MOSSAD'a Casusluk İddiasıyla 20 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerle ilgili gizli bilgilerin, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaşıldığı iddiasıyla 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürüyor. Sanıklar, 'zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk' suçuyla karşı karşıya, 45 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmanın Detayları

26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15'i tutuklu olmak üzere 19 sanığın katıldığı duruşmada, bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma salonunda sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle başladı.

Cemile Türk'ün Savunması

Tutuklu sanık Cemile Türk, duygusal bir savunma yaparak, casus olma suçlamasını reddetti. “Bana karşı zalimlik yapıldı, çocuklarımı geçindirmek için yardım aldım,” diyen Türk, suçsuz olduğunu iddia etti. Türkiye'de 13 yıldır yaşadığını belirten Türk, aldığı yardımların sebebiyle burada bulunduğunu öne sürdü.

Ahmed Alostaz'ın İfadesi

Bir diğer tutuklu sanık Ahmed Alostaz ise, Türkiye'de ticaret yapmaya başladığını ve Mohammed Matar ile tanıştığını aktardı. Matar'ın Avrupa istihbaratıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğini, ancak bu bilgiyi yetkililere iletmediğini söyledi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 sanığın, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik MOSSAD adına 'uluslararası casusluk' faaliyetinde bulundukları ileri sürülüyor. Sanıkların, gizli bilgiler elde ettikleri ve bu bilgileri İsrail istihbaratına paylaştıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların ele geçirdikleri bilgiler karşılığında Western Union, kripto para ve havale gibi yöntemlerle ödeme aldıkları kaydedildi. Ayrıca, sanıkların hedef aldığı kişilerin infaz edilmesi veya kaçırılması gibi eylemlerin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Duruşmaların devam edeceği ve sanıkların avukatlarının beyanlarıyla ilerleyeceği gözleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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