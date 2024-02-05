MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen 9 kişi adliyeye sevk edildi

MİT ve EGM'nin birlikte yaptığı operasyonda, elde ettikleri bilgileri MOSSAD'a aktardıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı. Aynı dosyada daha önceden tutuklu olan 2 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildiler. Bu kişilerin, özel dedektifler vasıtasıyla MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.

MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen 9 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma sonucunda yakalanan 7 kişi ve tutuklu 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüpheliler, sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

NELER YAŞANDI?

MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini izlemek için özel dedektifler kullandığını ortaya çıkardı. MİT'in yaptığı araştırmada, İsrail istihbarat servisinin, bağlantılı olduğu özel dedektifler sayesinde hedeflerinin biyografisini, fotoğrafını, video kaydını topladığı, keşif ve soruşturma yaptığı, canlı olarak izlediği, takip cihazları yerleştirdiği tespit edildi.

İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmada, 9 kişinin elde ettikleri bilgileri MOSSAD'a aktardıkları belirlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleri, İstanbul ve İzmir'de ortak operasyon yaparak, 9 kişiden 7'sini gözaltına almıştı. 2 kişinin ise daha önce aynı dosyadan tutuklandığı ortaya çıkmıştı. MİT ise, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarını hedef alan bir operasyon gerçekleştirmiş, 68 kişiye işlem uygulamıştı.

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