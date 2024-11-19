MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında

MOSSAD'a Casusluk Davası Başladı

MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen 20 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Sanıklar, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşlarına ve Hamas bağlantılı kişilere ilişkin gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları öne sürülüyor.

Duruşma Detayları

Duruşma salonuna 15'i tutuklu, toplamda 19 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Adı Alfunekh, 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirtti ve Kenya'da yaşayan sevgilisinin kendisine para göndermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alfunekh, sosyal medyadan tanıştığı bu kişiyle 3 yıl boyunca sevgili olduklarını ancak yüz yüze hiç görüşmediklerini ifade etti.

Alfunekh, mahkeme başkanının "Yüz yüze görüşmeden sevgili olunuyor mu?" sorusuna, "Esasında Türkiye'ye gelecekti, buraya evlenecektik ama nasip olmadı" yanıtını verdi. 2018 tarihli bir havale gönderdiğini ekleyerek, "600 dolar gönderen kişiyi tanımıyorum" dedi.

Abdalla Akkad'ın İfadeleri

Duruşmada bir diğer sanık olan Abdalla Akkad, 2013 yılında Türkiye'ye geldiğini ve 2017 yılında teksil alanında şirket kurduğunu açıkladı. Şu anda 20 dükkanı olduğunu belirten Akkad, yüksek bir gelir elde ettiğini ve sanıklar arasında yer alan Es-Sufi adlı kişi ile bir bağlantısının olmadığını savundu.

İddianame ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 sanığın İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyetinde bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, sanıkların gizli bilgileri paylaşarak, bu bilgilerin İsrail istihbaratına ulaştığı ve çeşitli iletişim yöntemleri kullanarak işbirliği yaptıkları aktarılıyor.

Sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşlarına ait gizli bilgileri ele geçirdiği ve sonrasında bu bilgileri yetkililere ilettiği ifade ediliyor. İddianamede sanıklar için 18 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildiği de yer alıyor.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.