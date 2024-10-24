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Mossad Direktörü Barnea, Esir Takası Müzakereleri İçin Doha'ya Seyahat Edecek

Mossad Direktörü David Barnea, esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:51
Mossad Direktörü Barnea, Esir Takası Müzakereleri İçin Doha'ya Seyahat Edecek

Mossad Direktörü Doha'ya Seyahat Ediyor

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea, Hamas ile Tel Aviv arasında gerçekleştirilen esir takası müzakerelerini hızlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme kararı aldı.

Görüşmelerde Önemli İsimler Bir Araya Gelecek

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan habere göre, Barnea'nın 27 Ekim Pazar günü Doha'da olması bekleniyor. Bu ziyaret kapsamında, Barnea'nın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya geleceği bildirildi.

Esir Takası Müzakereleri Yeniden Gündemde

Görüşmelerde, özellikle İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunun ele alınacağı vurgulandı. Bu durum, Yahya Sinvar isimli Hamas liderinin 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından tekrar önem kazanmıştı.

Öte yandan, Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu kaydediliyor.

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