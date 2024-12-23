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Mossad Direktörü Barnea, İran'a Saldırı Çağrısında Bulundu

Mossad Direktörü David Barnea, Husilerin saldırılarına yanıt olarak İran'ı hedef almayı önerdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:07
Mossad Direktörü Barnea, İran'a Saldırı Çağrısında Bulundu

Barnea'nın Çağrısı: İran Hedef Alınmalı

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (Mossad) Direktörü David Barnea, Yemen'deki Husilerin İsrail'e düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık olarak İran'a yönelme çağrısında bulundu.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Barnea, üst düzey yetkililerin katıldığı kapalı bir toplantıda Husilerin tehdidini masaya yatırdı. Barnea, Husilerin saldırılarına جواب olarak Yemen’e değil, İran'a saldırı düzenlenmesini önerdi.

Husilerin Saldırıları Sürüyor

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırıları, artarak sürmekte. Özellikle 21 Aralık'ta Husiler tarafından fırlatılan bir füze, İsrail'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyerek Tel Aviv'e isabet etti. Bu saldırıyı takiben 16 İsrail vatandaşı yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilere karşı yanıt vermeye devam edeceklerini duyurdu. Barnea'nın önerisi, İsrail'in stratejik yanıtlarını nasıl şekillendireceğine dair önemli bir tartışmanın kapılarını araladı.

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