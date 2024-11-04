DOLAR
34,34 -0,1%
EURO
37,49 -0,76%
ALTIN
3.027,59 -0,31%
BITCOIN
2.367.179,51 -0,01%

Mossad Direktörü Esir Takası Hakkında Düşük İhtimal Vurgusu Yaptı

Mossad Direktörü, esir yakınlarına Hamas ile takas ihtimalinin zayıf olduğunu öne sürdü.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:17
Mossad Direktörü Esir Takası Hakkında Düşük İhtimal Vurgusu Yaptı

Mossad Direktörü'nden Esir Takası Açıklaması

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın, İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği son görüşmede, Hamas'la yapılan esir takası anlaşmasının şansının "düşük" olduğunu ifade ettiği iddia edildi.

Hamas ile Teklifler ve Müdahale İhtiyacı

Kanal 12'nin aktardığına göre, Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın Gazze'de bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun saldırılarını durdurmasını istediğini bildirdi. Barnea, Hamas'ın arabulucular aracılığıyla iletilen yeni esir takası önerisine yanıt vermediğini ve saldırıların durdurulması konusundaki ısrarını vurguladı.

Binyamin Netanyahu Hükümetine Yönelik Sorular

Mossad Direktörü, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Müzakere ekibinin, kapsamlı bir anlaşma ve savaşın sona ermesi için Başbakan'dan aldığı bir yetkisi yok."

Esir Takası Müzakereleri ve Güncel Durum

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından tekrar gündeme gelmişti. Barnea, 28 Ekim’de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine dair "yeni çerçeve"yi ele aldığı Katar'ın başkenti Doha'dan geri dönmüştü.Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu bilgisi kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar
2
Sinop'ta Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı
3
Yeni İç Güvenlik Yasası Teklifi Meclis'te
4
Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: Kaç Kaybı ve Yaralı Sayısına Dikkat
7
Aziziye Destanı'nın Anısına Saygı Yürüyüşü

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak