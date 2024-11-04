Mossad Direktörü Esir Takası Hakkında Düşük İhtimal Vurgusu Yaptı

Mossad Direktörü'nden Esir Takası Açıklaması

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın, İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği son görüşmede, Hamas'la yapılan esir takası anlaşmasının şansının "düşük" olduğunu ifade ettiği iddia edildi.

Hamas ile Teklifler ve Müdahale İhtiyacı

Kanal 12'nin aktardığına göre, Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın Gazze'de bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun saldırılarını durdurmasını istediğini bildirdi. Barnea, Hamas'ın arabulucular aracılığıyla iletilen yeni esir takası önerisine yanıt vermediğini ve saldırıların durdurulması konusundaki ısrarını vurguladı.

Binyamin Netanyahu Hükümetine Yönelik Sorular

Mossad Direktörü, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Müzakere ekibinin, kapsamlı bir anlaşma ve savaşın sona ermesi için Başbakan'dan aldığı bir yetkisi yok."

Esir Takası Müzakereleri ve Güncel Durum

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından tekrar gündeme gelmişti. Barnea, 28 Ekim’de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine dair "yeni çerçeve"yi ele aldığı Katar'ın başkenti Doha'dan geri dönmüştü.Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu bilgisi kaydedilmiştir.