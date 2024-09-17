MOSSAD’ın Lübnan'da Patlayıcı Yerleştirdiği İddiaları

MOSSAD’ın Patlayıcı İddiaları

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın, Lübnan’da yapılan patlamalarda kullanılan çağrı cihazlarının pillerine gizlice patlayıcı madde yerleştirdiği öne sürüldü.

Çağrı Cihazlarının İncelenmesi

Sky News Arabia'nın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, MOSSAD, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarını daha önce ele geçirmiş ve patlayıcı maddeleri gizlice cihaza entegre etmiştir. Cihazların, 5 ay önce dışarıdan ithal edildiği iddia edilmektedir.

Patlayıcıların Çalışma Mekaniği

MOSSAD'ın yerleştirilen patlayıcıların sıcaklığını uzaktan kontrol ederek, çağrı cihazlarını infilak ettirdiği iddia ediliyor. Al Jazeera'nın Lübnanlı güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yereleştiren patlayıcıların ağırlığı 20 gramın altında olduğu da belirtiliyor.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan’da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazları, birbiriyle eş zamanlı olarak patladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, patlamalarda biri çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2800 kişi yaralanmıştır. Yaralıların 200 kadarı ise ağır durumdadır.

Gelişmeler ve Yanıt Yok

İsrail’in konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtilirken, ülke ile Lübnan arasındaki çatışmaların 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ettiği ve son günlerde gerginliğin arttığı gözlemleniyor.