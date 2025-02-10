Mostar'a Tren Seferleri 4 Ay Sonra Yeniden Başladı

Bosna Hersek'te Sel Felaketinin Ardından Tren Seferleri Yeniden Başladı

Bosna Hersek'te 4 Ekim 2024'te meydana gelen sel felaketinin ardından, ülkenin önemli turizm noktalarından biri olan Mostar'a tren seferleri 4 aylık bir aranın ardından yeniden başladı. Saraybosna ile Güney Bosna'yı birbirine bağlayan Saraybosna-Capljina demir yolu hattındaki onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Bosna Hersek Federasyonu Demir Yolları Müdürlüğü, Ekim 2024'te yaşanan sel felaketinde hasar gören tren seferlerinin, 4 aylık bir duraksamanın ardından bugün itibarıyla hizmete girdiğini duyurdu. Bu felaket, demir yolu ulaşımında önemli bir kesintiye neden olmuştu.

Onarımlarını Cengiz İnşaat üstlenmiş olduğu demir yolu hattı, Bosna Hersek'in gözde doğal güzelliklerine sahip olan Mostar'a ulaşım için yeniden aktif hale geldi. Sel felaketi sırasında, 29 insanın hayatını kaybettiği ve 5 farklı şehrin etkilendiği biliniyor.

Artık Mostar'a tren seferleri ile ulaşmak mümkün hale geldi; bu, hem yerel halk hem de turistler için büyük bir kolaylık sunuyor.