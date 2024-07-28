Mostar'da 458. Geleneksel Atlayışlar Gerçekleşti

Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'nın 458'incisi

Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Mostar kentinde, bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'nın 458'incisi gerçekleştirildi. Osmanlı dönemine ait tarihi Mostar Köprüsü'nden atlayan 38 sporcu, Neretva Nehri'nin serin sularıyla buluştu.

Kategoriler ve Dereceler

Bu yılki etkinlikte, "baş üstü" kategorisinde Vedad Dedic birinciliği elde etti. Bu kategoride Evald Krnic ikinci, Dino Bajric ise üçüncü oldu. "Dik atlayış" kategorisinde ise Emel Tiro birinci, Igor Kazic ikinci, ve Jasmis Kreso üçüncülüğü aldı.

458 Yıllık Gelenek ve Tarih

Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiştir ve o tarihten bu yana geleneksel atlama etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl yarışmalara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ gibi Batı Balkan ülkelerinden sporcular katıldı.

Mostar Köprüsü'nün Tarihi Önemi

Mostar Köprüsü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşa tanıklık etmiştir. Hırvat birliklerinin saldırısına uğrayan köprü, 9 Kasım 1993'te yıkılmıştır. Yıkılmasına rağmen, Mostar halkı geleneksel atlama etkinliğini sürdürmüş ve köprünün kalıntılarında bu geleneği yaşatmıştır. Türkiye'nin de katkılarıyla, köprü 2004 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

Geçmişten Günümüze Mostar

Mostar Köprüsü, tarih boyunca hoşgörünün ve kültürel çeşitliliğin sembolü olmayı başarmıştır. Ayrıca, ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde bu köprüdeki atlayışlardan bahsetmiştir.