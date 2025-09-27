Mostar'da Osmanlı Mirası: Mostar Köprüsü ve Neretva'nın Büyüsü

Mostar'da Osmanlı Mirası ve Neretva'nın Büyüsü

Lejla Biogradlija Aksan - Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Mostar, Osmanlı mirası tarihi köprüsü ve doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

Neretva Nehri ve tarihi dokusu

Kentin ortasından geçen, zümrüt yeşili rengiyle tanınan Neretva Nehri, berrak suyu ve çevresindeki tarihi dokusuyla ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Mostar Köprüsü: Mimari ve sembol

Mostar Köprüsü, Evliya Çelebi'nin "benzersiz" diye nitelendirdiği ve Osmanlı mimarisinin önemli ismi Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edildi. Tek gözlü, sivri kemerli ve kesme taştan yapılan köprü, kentin iki yakasını birleştirmenin ötesinde, Boşnak ve Hırvat topluluklarını da sembolik olarak bir arada tutuyor.

Köprünün iki yakasındaki kafe ve restoranlar, otantik atmosferleriyle turistlerin sık uğradığı mekanlar arasında yer alıyor.

Köprüden atlama geleneği

Mostar Köprüsü, ziyaretçiler tarafından sıkça görülen köprüden nehre atlama pratiğiyle de biliniyor. Köprünün en yüksek noktası ile su yüzeyi arasındaki mesafe 21 metre olarak kaydediliyor; bu nedenle köprü üzerinde atlama için bekleyen gençlerle karşılaşmak mümkün.

Ulaşım: Saraybosna'dan trenle keşif

Mostar'a, başkent Saraybosna'dan otobüsün yanı sıra, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve dağlar arasındaki viyadükleri, tünelleri takip eden tren hattıyla da ulaşılabiliyor. Sabah saatlerinde hareket eden tren, iki saatlik yolculuk sonunda, dağ köyleri ve peyzaj eşliğinde Neretva kıyısına iniyor. 2018'de Saraybosna-Mostar güzergahı dünyanın 18 rüya rotasından biri seçildi.

Köprünün yıkılışı ve yeniden inşası

Tarihi köprü, Mostar şehrinin "ruhu" olarak anılırken, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın acı dönemlerinden biri olarak tarihe geçti. Ayrıca haberlerde, Hırvat Savunma Konseyi'ne (HVO) bağlı topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprünün, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldığı kaydedildi; yıkılma anı kameraya da yansıdı.

Köprünün yıkılması, farklı kültür ve medeniyetleri bağlayan simgesel bir yapının yok olması olarak dünya kamuoyunda büyük tepki topladı. Türkiye ve bazı uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun biçimde yeniden inşa edilen köprü, 2004'te görkemli bir törenle yeniden açıldı. Eski Mostar ile köprünün iki yakası, 2005'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

