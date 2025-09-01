DOLAR
Mostar'da Otel, "Müslümanlara Hakaret" İddiasıyla İsrailli Turisti Reddetti

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bir otel, Müslümanlara hakaret ettiği iddia edilen İsrailli turist Ofek Levy'nin konaklamasını güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:05
Mostar'da otel İsrailli turistin rezervasyonunu iptal etti

Taraflar milliyet ve güvenlik iddialarında karşı karşıya

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da bulunan bir otel, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle bir İsrail vatandaşının konaklamasına izin vermedi.

İsrail'in Ynet internet sitesi, İsrail vatandaşı Ofek Levy'nin uluslararası rezervasyon sitesi Booking üzerinden konaklamak istediği otelde alınmadığını duyurdu. Levy, Ynet'e yaptığı açıklamada milliyeti nedeniyle otele alınmadığını öne sürdü.

Otel sahibinin adını vermek istemeyen kızı ise iddiaları AA'ya reddetti. Kadın, İsrailli turistin konaklamasının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Ülkemize hakaret eden kimse bizim evimizde kalamaz. İlgili şahıs kapının önünde Müslümanlara hakaret içerikli söylemlerde bulundu. İzin verilen yerlerde bunları söyleyebilir ama burada değil." dedi.

Kadın ayrıca söz konusu rezervasyon şirketiyle işbirliğine son verdiklerini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı için daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti. Olayla ilgili şahitlerin bulunduğunu da kaydetti.

