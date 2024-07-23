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Mostar Köprüsü'nün Yeniden İnşa Edilişinin 20. Yılı Kutlandı

Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı etkinliklerle kutlandı, barış mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:56
Mostar Köprüsü'nün Yeniden İnşa Edilişinin 20. Yılı Kutlandı

Mostar Köprüsü’nün 20. Yılı Kutlandı

Bosna-Hersek’teki Mostar Köprüsü’nün yeniden inşa edilmesinin 20. yılı, köprünün bulunduğu bölgede anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik Programı

Özel olarak hazırlanan platform, köprünün altına kuruldu ve kutlama Bosna-Hersek milli marşı ile başladı. Etkinlik komitesi başkanı Salem Maric, köprünün barış adına önemli bir sembol olduğunu vurguladı. Maric, "Mostar Köprüsü, köklü tarihimizi ve kültürel kimliğimizi yansıtırken, barışa olan inancımızı güçlendiriyor," dedi.

Göz Dolduran Gösteriler

Konuşmanın ardından köprüden atlayışlar, meşale ve havai fişek gösterileri yapıldı. Bosna-Hersek’in sevilen sanatçılarından Hari Mata Hari, konseri ile etkinliğe renk kattı.

Teşekkür Plaketi Töreni

Etkinlikte, Mostar Köprüsü’nün yeniden yapımına katkıda bulunan Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerine plaket takdim edildi. Türkiye'yi temsilen plaketi Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün aldı.

Tarihî Arka Plan

1566 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen köprü, 1993’te Hırvat birlikleri tarafından yıkılmıştır. 20 yıl önce yapılan restorasyon çalışmaları ile tekrar hizmete açılmıştır. Bu süreçte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), UNESCO, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve Dünya Bankası projeye destek vermiştir. 2005 yılında ise köprü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün...

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesinin 20'nci yılı dolayısıyla köprünün olduğu bölgede etkinlikler düzenlendi.

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