Mostar Köprüsü'nün Yeniden İnşası 20. Yılında "Gelecek İçin Diyalog" Paneli

Mostar Köprüsü'Nün Yeniden İnşası 20. Yıldönümünde Zamanın Çağrısı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Program, tarihi yapının önemini vurgulamak için organize edildi.

Becirovic'ten Birlik ve Dayanışma Mesajı

Panelde video mesaj ile katılan Denis Becirovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi olarak, "Bosna Hersek'in tarihi tecrübesi, diyaloğun alternatifi olmadığını gösteriyor. Bu köprü, farklı kültürleri bir araya getiriyor," şeklinde konuştu. Becirovic, geleceğe olan bakış açısını güçlü bir şekilde dile getirdi ve diyalog çağrısını yineledi.

AB Süreci ve Ekonomik Fırsatlar

Elmedin Konakovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği sürecinin ülke için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Mostar Köprüsü, birleşmenin sembolüdür ve Bosna Hersek'in ihtiyaç duyduğu şeydir," dedi.

Turizmin Sembolü

Borjana Kristo, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı, Mostar Köprüsü'nün turizm açısından önemli bir sembol olduğuna vurgu yaptı. "Bu yapı, bizleri bir araya getiren ve tanıma fırsatı sunan bir projedir," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Katılım ve Dayanışma

Panelde, Nermin Niksic, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı da söz alarak, UNESCO Genel Müdür Birinci Yardımcısı Xing Qu ile birlikte konuşmalar gerçekleştirdi. Ayrıca, çeşitli ülkelerden birçok davetlinin katıldığı bu etkinlik, uluslararası işbirliğini pekiştirmek adına önemli bir buluşma oldu.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, programda konuşma yaptı.