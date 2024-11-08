DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

Mostar Köprüsü'nün Yıkılışı: 31 Yıl Sonra Hatırlanan Kara Gün

Mostar Köprüsü'nün yıkılışı, Bosna Savaşı'nın kara günleri arasında yer alıyor. Yeniden inşa edilen köprü, bugün barışın sembolü olarak anılıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:14
Mostar Köprüsü'nün Yıkılışı: 31 Yıl Sonra Hatırlanan Kara Gün

Mostar Köprüsü'nün Yıkılışının 31. Yılı

Bosna Savaşı'nda "kara gün" olarak adlandırılan Mostar Köprüsü'nün yıkılışının üzerinden 31 yıl geçti. Hırvat topçularının 8 Kasım 1993 tarihinde başlattığı yoğun bombardıman sonucunda, tarihi köprü 9 Kasım'da Neretva Nehri'ne gömüldü.

Kültürel Miras ve Sembol

9 Kasım 1993 tarihinde Hırvat topçu birliklerinin şehre yönelik saldırısıyla yıkılan Mostar Köprüsü, savaştan sonra yeniden inşa edilerek Balkanlar'ın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri haline geldi. Köprü, Neretva Nehri üzerinde yer almasıyla, farklı kültürleri ve medeniyetleri birleştiren önemli bir yapı olarak varlığını sürdürüyor.

Osmanlı Dönemi Mimarisi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1566 yılında Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü, Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu köprü, inse parçası olduğu şehir ile Boşnak ve Hırvat toplulukları arasındaki köprüyü de simgeliyor.

Gelenek ve Törenler

Her yıl 9 Kasım'da düzenlenen törenler ile köprünün yıkılışı anılıyor. Bugün barış ve hoşgörünün sembolü olan Mostar Köprüsü, şehirdeki farklı din ve etnik kökenlerden insanların bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeniden İnşası ve UNESCO Listesi

Mostar Köprüsü, 2004 yılında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası destek ile aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 2005 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Yeniden inşa edilen köprü, geçmişin izlerini Yeni nesillere taşıyan bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
2
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
3
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
4
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
5
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi
6
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
7
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi