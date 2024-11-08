Mostar Köprüsü'nün Yıkılışı: 31 Yıl Sonra Hatırlanan Kara Gün

Mostar Köprüsü'nün Yıkılışının 31. Yılı

Bosna Savaşı'nda "kara gün" olarak adlandırılan Mostar Köprüsü'nün yıkılışının üzerinden 31 yıl geçti. Hırvat topçularının 8 Kasım 1993 tarihinde başlattığı yoğun bombardıman sonucunda, tarihi köprü 9 Kasım'da Neretva Nehri'ne gömüldü.

Kültürel Miras ve Sembol

9 Kasım 1993 tarihinde Hırvat topçu birliklerinin şehre yönelik saldırısıyla yıkılan Mostar Köprüsü, savaştan sonra yeniden inşa edilerek Balkanlar'ın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri haline geldi. Köprü, Neretva Nehri üzerinde yer almasıyla, farklı kültürleri ve medeniyetleri birleştiren önemli bir yapı olarak varlığını sürdürüyor.

Osmanlı Dönemi Mimarisi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1566 yılında Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü, Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu köprü, inse parçası olduğu şehir ile Boşnak ve Hırvat toplulukları arasındaki köprüyü de simgeliyor.

Gelenek ve Törenler

Her yıl 9 Kasım'da düzenlenen törenler ile köprünün yıkılışı anılıyor. Bugün barış ve hoşgörünün sembolü olan Mostar Köprüsü, şehirdeki farklı din ve etnik kökenlerden insanların bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeniden İnşası ve UNESCO Listesi

Mostar Köprüsü, 2004 yılında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası destek ile aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 2005 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Yeniden inşa edilen köprü, geçmişin izlerini Yeni nesillere taşıyan bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir.