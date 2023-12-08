Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Süre taahhütleri tarih oluyor!

Trafikte sayıları son dönemde çok fazla artan motorlu kuryeler için yeni düzenlemeler geliyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre kuryeler için zorunlu tutulan süre taahhüttü tarihe karışacak gibi görünüyor.

Motor ile gönderi teslimi yapan kuryeler için en zorlayıcı noktaların başında süre taahhüttü geliyor. Özellikle '30 dakikada kapında' gibi tartışma yaratan süre kısıtlaması artık olmayacak. Taslak halinde hazırlanan motorlu kuryelere yönelik düzenleme kabul edilirse kuryeler bir süre taahhüttü olmadan makul bir süre zarfında teslimatı gerçekleştirme yükümlülüğüne sahip olacak.

Motorlu kuryeler için oluşturulan tasarıda araç yenilemesine dair de düzenleme yapılması gündemde. Kuryenin teslimatlarda kullanılan araçlar motorlarda 10, otomobillerde 20 yaşından büyük olmayacak.

Tasarının bir diğer maddesi ise motorlu kuryenin kıyafetinde 'kurye' olduğuna dair ibare yer alacak. Yetki belgesi sahipleri istihdam sağladıkları kurye için koruyucu ekipman vermekle yükümlü olacaklar.