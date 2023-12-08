Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Süre taahhütleri tarih oluyor!

Kuryelik mesleğiyle ilgili artan kazalar ve can kayıplarını azaltmaya yönelik yeni düzenleme geliyor. Yeni düzenleme ile '30 dakikada kapında' gibi süre taahhütleri ortadan kalkacak. Kuryenin teslim aldığı paket ile ilgili bir süre taahhüt edilmeyecek bunun yerine kurye olabilecek en makul bir sürede teslimatı geçekleştirecek.

Motokuryeler için yeni düzenleme geliyor! Süre taahhütleri tarih oluyor!
Yayın Tarihi:

Trafikte sayıları son dönemde çok fazla artan motorlu kuryeler için yeni düzenlemeler geliyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre kuryeler için zorunlu tutulan süre taahhüttü tarihe karışacak gibi görünüyor. 

Motor ile gönderi teslimi yapan kuryeler için en zorlayıcı noktaların başında süre taahhüttü geliyor. Özellikle '30 dakikada kapında' gibi tartışma yaratan süre kısıtlaması artık olmayacak. Taslak halinde hazırlanan motorlu kuryelere yönelik düzenleme kabul edilirse kuryeler bir süre taahhüttü olmadan makul bir süre zarfında teslimatı gerçekleştirme yükümlülüğüne sahip olacak.

Motorlu kuryeler için oluşturulan tasarıda araç yenilemesine dair de düzenleme yapılması gündemde. Kuryenin teslimatlarda kullanılan araçlar motorlarda 10, otomobillerde 20 yaşından büyük olmayacak.

Tasarının bir diğer maddesi ise motorlu kuryenin kıyafetinde 'kurye' olduğuna dair ibare yer alacak. Yetki belgesi sahipleri istihdam sağladıkları kurye için koruyucu ekipman vermekle yükümlü olacaklar.

Öne Çıkanlar
Baş belası domates lekelerine son! Bu teknikle saniyeler içinde çıkıyor Baş belası domates lekelerine son! Bu teknikle saniyeler içinde çıkıyor
Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek
Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta
Çok Okunanlar
Eski İsrail Başbakanı Naftali'den Gazze'ya skandal sözler! Eski İsrail Başbakanı Naftali'den Gazze'ya skandal sözler! TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? 'Laz Kızı' Olayından Sonra Yeniden Gündemde! Tiktok Kapatılacak Mı? İşte Yanıtı 'Laz Kızı' Olayından Sonra Yeniden Gündemde! Tiktok Kapatılacak Mı? İşte Yanıtı Ticaret Bakanlığından Tarihi Operasyon: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe Ticaret Bakanlığından Tarihi Operasyon: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar