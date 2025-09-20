Motokuryelerin Trafikte Görünmezlik Sorunu: 'Trafikte Görünmüyoruz'

Motokuryelerin Trafikte Görünmezlik Sorunu

CEM DAĞISTANLI

Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy mesleğinin zorluklarına ilişkin konuştu.

Aksoy: "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar"

Hasan Hüseyin Aksoy'un sözleri, motokuryelerin trafikteki görünürlük sorununa dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının son haberinde, motokuryelerin trafikte karşılaştığı zorluklar, çalışma koşulları ve talepleri ele alındı. Gündüzleri bir fabrikada çalışan ve akşam saatlerinde yarı zamanlı olarak motokuryelik yapan Hasan Hüseyin Aksoy, AA muhabirine çalıştığı süre boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı.