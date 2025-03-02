Motosiklet Denetimlerinde 326 Bin 472 İşlem: Kazaların Yüzde 52,3'ü Motosikletten

Son 2 ayda yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine 326 bin 472 işlem yapıldı. Kazaların yarısından fazlası motosiklet kaynaklı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:40
Motosiklet Denetimlerinde 326 Bin 472 İşlem: Kazaların Yüzde 52,3'ü Motosikletten

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Motosiklet Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içlerinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Son 2 ayda motosiklet sürücülerine yönelik 326 bin 472 işlem gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, bu işlemlerin, şehir içindeki kazaların yüzde 52,3

Denetimlerin Ayrıntıları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan motosiklet denetimleri ve emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Şubat tarihleri arasındaki trafik denetimleri hakkında bilgi verdi. Yılın ilk iki ayında yapılan denetimlerde toplamda 1 milyon 547 bin 776 motosiklet denetlendi.

Bakan, bu denetimler sonucunda motosiklet sürücülerine yönelik 326 bin 472 işlem yapıldığını ve şehir içindeki kazaların her iki tanesinden birinin motosiklet kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Önemli İstatistikler

20-27 Şubat tarihleri arasındaki denetimlerde 2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Uygulamada, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı ya da sesli uyarı işaretlerine sahip cihazları kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 143 bin 8 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 886 araç, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 sürücüye diğer işlemlerle birlikte 456 bin 58 işlem yapıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, tüm sürücüleri sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyardı.

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