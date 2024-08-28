Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden THY Kabin Amiri Onur Aykanat Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajedi
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi, düzenlenen bir tören ile toprağa verildi.
Cenaze Törenine Katılım
Merhum Aykanat'ın cenaze namazı, Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vaktinde kılındı. Törene, Aykanat’ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katılarak son görevlerini yerine getirdiler.
Acılı Aile ve Meslektaşlar
Cenaze sırasında, Onur Aykanat'ın yakınlarının derin bir üzüntü içerisinde olduğu gözlemlendi; bazıları ayakta durmakta güçlük çekti.
Defin İşlemleri
Namazın ardından, Aykanat'ın cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Böylece, Türk Hava Yolları camiası ve ailesi, değerli bir üyesini kaybetmenin derin acısını yaşadı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.