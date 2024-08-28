Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden THY Kabin Amiri Onur Aykanat Toprağa Verildi

THY Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi, Eyüpsultan Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:25
Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden THY Kabin Amiri Onur Aykanat Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajedi

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi, düzenlenen bir tören ile toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılım

Merhum Aykanat'ın cenaze namazı, Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vaktinde kılındı. Törene, Aykanat’ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katılarak son görevlerini yerine getirdiler.

Acılı Aile ve Meslektaşlar

Cenaze sırasında, Onur Aykanat'ın yakınlarının derin bir üzüntü içerisinde olduğu gözlemlendi; bazıları ayakta durmakta güçlük çekti.

Defin İşlemleri

Namazın ardından, Aykanat'ın cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Böylece, Türk Hava Yolları camiası ve ailesi, değerli bir üyesini kaybetmenin derin acısını yaşadı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk...

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar