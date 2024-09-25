Motosiklet Sürücüsü Jandarma Şehidinin Katili Adliyeye Sevk Edildi

Orduda Jandarma Şehidi ve Motosiklet Sürücüsü

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki yol kontrol noktasında trajik bir olay meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosiklet sürücüsü tarafından çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adliyeye Sevk Süreci

Olay, 18 Eylül tarihinde meydana geldi. Kontrol noktası sırasında, A.T. (27) isimli motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya çalıştı ve Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan Çangır, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.T., olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Geçmiş Ceza Kaydı

A.T'nin geçmişte ehliyetsiz araç kullanmak, kontrol noktalarından kaçma, alkol ve uyuşturucu kullanma sebebiyle 20'den fazla trafik cezası aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücü adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücü adliyeye sevk edildi.