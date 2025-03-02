Motosiklet Sürücüsüne 24 Bin 510 Lira Ceza: Trafik Güvenliği Tehlikede

Kayseri'de, trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada viral olan "tehlikeli hareketler yapan motorcu kamerada" adlı paylaşım üzerine kolları sıvadı. Yapılan araştırmalar sonucunda, motosiklet sürücüsü tespit edildi.

Belirlenen motosiklet sürücüsüne, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 24 bin 510 lira ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatılma süreci de hızla devam ediyor.

Bu olay, trafikteki güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, sürücülerin kurallara uyma zorunluluğunu vurguluyor.