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Motosiklet tutkunu fenomen Burak Can Taşan'dan kahreden haber!

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Motosiklet tutkunu fenomen Burak Can Taşan'dan kahreden haber!
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Burak Can Taşan, motosikletle yoldan çıkan köpeği ezdi. Yola savrulan Taşan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adana'da yaptığı motosiklet paylaşımıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Can Taşan, seyir halinde ilerlediği sırada önüne çıkan köpeğe çarparak yola savruldu. 23 yaşındaki genç fenomen kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Burak Can Taşan

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesindeki Kozan Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sosyal ağlarda binlerce takipçiye sahip Burak Can Taşan, motosikletiyle seyir halinde ilerlerken birden önüne fırlayan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkarak kaza yapan Taşan motosikletiyle birlikte yola savruldu.

Burak Can Taşan

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis devriyeleri sevk edildi. Taşan, hastaneye kaldırıldıktan sonra hemen tedavi altına alınırken, genç fenomenin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Burak Can Taşan

Burak Can Taşan, en son da kendisi gibi motorsiklet tutkunu olan kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde çektikleri videoyu takipçileriyle paylaşmıştı..

Burak Can Taşan

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