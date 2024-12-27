Motosikletin Çarptığı Duba İşletmenin Camını Kırdı

Aydın'da Motosikletin Çarptığı Duba İş Yerinin Camını Kırdı
Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletin çarptığı demir duba, fırlayarak bir iş yerinin camını kırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
M.C.P. yönetimindeki motosiklet, İstasyon Caddesi'nde ilerlerken, yol üzerindeki demir dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan demir duba, metrelerce uçarak bir işletmenin camını kırıp içeri girdi.
Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kazanın hemen ardından fırlayan dubanın camı kırarak içeri girmesi ve içerde bulunan müşterilerin yaşadığı korku anları yer aldı.
İşletme sahibi Ferudun Soğancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, demir dubanın birine çarpmasının hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek, mutlulukla kimseye zarar gelmemesini vurguladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir motosiklet, İstasyon Caddesi'nde ilerlediği sırada yol üzerindeki demir dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen ve metrelerce fırlayan demir duba bir işletmenin camını kırarak içeri girdi.