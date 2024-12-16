Motosikletli Kadın Gezgin Asil Özbay'dan Ayrımcılık Mesajı

Motosikletli Kadın Gezgin Asil Özbay, Ayrımcılık Deneyimlerini Paylaştı

Motosikletli gezgin ve akademisyen Asil Özbay, gezdiği ülkelerde yaşadığı çeşitli deneyimleri ‘ayrımcılık’ penceresinden değerlendirerek dikkat çekti. İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olan Özbay, son on yılda Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’da motosikletle kıtalar arası yolculuk yaparak önemli bir deneyim birikimi oluşturdu.

Özbay, seyahatlerini kısa belgeseller olarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak karşılaştığı zorluklar ile farklı kültürleri takipçileriyle buluşturuyor. Afrika kıtasında yaklaşık 14 ay boyunca motosikletiyle tek başına dolaşan Özbay, bu süre zarfında kıtanın kültürel zenginliklerine odaklandığını belirtti.

Afrika'da Çocukların Beyazlara Karşı Duyguları

Özbay, yolculukları sırasında hayatında ilk kez beyaz bir insanla karşılaşan Afrika'daki çocuklara tanık olduğunu anlatarak, “Beyazlara ‘mzungu’ diyorlar. ‘Mzungu, mzungu geliyor’ diyerek kaçan çocuklar vardı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Asya'yı ziyaretleri sırasında uluslararası medya üzerindeki ayrımcılığa dikkat çekti. Özbay, “Pakistan, Hindistan, İran, Moğolistan gibi coğrafyalarda uzun süre bulundum ve hiçbir ciddi sorunla karşılaşmadım.” dedi.

Medya ve Kadın Gezgin Olmanın Getirdikleri

Asya ve Afrika deneyimlerinden sonra, dünya medyasında doğu ülkelerine karşı ayrımcılık yapıldığını düşünceni dile getiren Özbay, “İki kere İran turu yaptım. Çok misafirperver, hoşsohbet insanlar... Coğrafyası da çok güzel.” şeklinde konuştu.

Motosikletle dünya turu hedefinde tek başına kadın olarak seyahat etmenin bazı avantajlarının bulunduğunu söyleyen Özbay, “Yardım edildiğine şahit oldum. Bir kadının güvenilirliği, her zaman daha yüksek algılanıyor.” dedi.

Ayrımcılığı Önleme Yolları

Ayrımcılıkla Mücadele konusunda ise Özbay, çocukların bakış açısının önemine değindi. Özbay, “Ayrımcılığı öncelikle medyanın pekiştirdiğini düşünüyorum. Çocuk yaşlarda azınlıklar bir arada sevgiyle büyüyor.” diyerek toplumdaki farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmanın önemini vurguladı.