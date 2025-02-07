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Mount Remarkable Milli Parkı'ndaki Yangın %15 Alanı Yok Etti

Avustralya'nın Mount Remarkable Milli Parkı'nda devam eden yangında %15 alan yok oldu, 2800 hektar etkilendi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:24
Mount Remarkable Milli Parkı'ndaki Yangın %15 Alanı Yok Etti

Mount Remarkable Milli Parkı'nda Büyük Yangın

Avustralya'nın en büyük milli parklarından Mount Remarkable, 3 Şubat'tan bu yana devam eden yangın sebebiyle büyük kayıplar veriyor. Yangın, Güney Avustralya eyaletindeki bu tarihi parkın %15'ini yok etti.

Yangının Detayları ve Etkileri

18 bin hektarlık bir alanı kaplayan Mount Remarkable Milli Parkı'ndaki yangın, Flinders Sıradağları üzerinde sürüyor. Eyalet İtfaiyesi'nden alınan bilgiye göre, yangında 2800 hektar alan etkilenmiş durumda ve henüz yangın tamamen söndürülemedi.

Çevre Sakinlerine Uyarı

Yangın çevre sakinleri için şu an bir tehdit oluşturmasa da, Wilmington, Melrose, Nectar Brook ve Mambray Creek bölgelerinde yaşayanlar için teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı. Yangının zorlu araziden dolayı uzun süre devam etmesi bekleniyor ve bu süreçte milli park ziyarete kapalı kalacak.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Avustralya Yayın Kuruluşu'na (ABC) açıklama yapan itfaiye yetkilisi Sindy McCourt, "Yangının milli park sınırları dışına çıkması muhtemel." sözlerini dile getirdi.

Yoğun ilgi gören Mount Remarkable Milli Parkı, hem turistler hem de yerel halk tarafından ziyaret edilen bir alan olmasının yanı sıra zengin canlı çeşitliliği ile de ön plana çıkıyor.

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